Oltre 2 kg di hashish nascosti nel divano e nel cestino dei rifiuti, arrestata 36enne cittadina marocchina

Nascondeva in casa più di due chili di droga, ma al termine della perquisizione della Polizia, per lei si sono aperte le porte del carcere.

Nella tarda serata di ieri, in seguito a un servizio di appostamento, gli agenti della Squadra Volante in servizio presso il Commissariato di Polizia di Stato di Taurisano hanno proceduto alla perquisizione della residenza di una cittadina marocchina di 36 anni, durante la quale, all’interno del divano e nel cestino della spazzatura, hanno trovato e sottoposto a sequestro hashish, per un peso lordo di 2.250 kg e materiale per il confezionamento.

Al termine, la donna, nota alle Forze dell’Ordine, è stata tratta in arresto in flagranza di reato, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, su disposizione della Procura della Repubblicapresso il Tribunale di Lecce, tradotta presso la casa Circondariale di “Borgo San Nicola“ a Lecce.