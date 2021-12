Nasconde 23grammi di cocaina nel mobile del bagno e all’interno della spazzatura, 40enne finisce in carcere

Proseguono le verifiche dei Carabinieri del Comando provinciale di Lecce, finalizzate non solo a prevenire e reprimere i reati comuni, ma anche a controllare che vengano rispettate le attuali normative finalizzate al contenimento della pandemia da Coronavirus.

Corso degli ultimi giorni i militari dell’Arma sono stati impegnati in una vasta operazione, denominata “Eleven”, nel corso della quale, a Magliano, Frazione di Carmiano, gli uomini del Nor della Compagnia di Campi Salentina, hanno tratto in arresto, in flagranza reato una 40enne che, in seguito a una perquisizione personale e domiciliare è stata trovata in possesso di 23 gr. di cocaina di cui 13 suddivisi in dosi, celati all’interno di un mobiletto del bagno e 10 in un unico involucro, nascosto all’interno della spazzatura in cucina. Quanto rinvenuto è stato posto sotto sequestro.

L’arrestata, espletate le formalità rito, è stata tradotta presso il carcere di “Borgo San Nicola” di Lecce, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

Deferiti in stato di libertà

Inoltre, nel corso dell’attività sono stati deferiti in stato di libertà per detenzione illegale ai fini spaccio di sostanza stupefacente, una 31enne che all’esito di una perquisizione personale, occultato nell’apparato genitale, nascondeva un involucro, contenente 21 gr. di cocaina; un 41enne, detenuto in regime di arresti domiciliari, che a seguito di un controllo personale e dell’abitazione, è stato trovato in possesso di 2,70 gr di cocaina suddivisa in sette involucri e 5,10 di marijuana suddivisa in due involucri; un 33enne, in quanto, i militari al termine della perquisizione, lo hanno trovato in possesso 3 gr. di cocaina e, infine, un 23enne che, all’interno della biancheria intima, aveva nascosto un involucro in cellophane, occultato, con 10 gr. di cocaina sottoposta a sequestro.

Tutta la sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro.

Inoltre i Carabinieri, a seguito delle verifiche sul territorio provinciale hanno segnalato alla Prefettura 18 giovani per “uso non terapeutico sostanze stupefacenti”.