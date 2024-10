Nascondono in casa droga e proiettili, arrestata coppia di Supersano

Nella giornata di ieri, gli Agenti del Commissariato di Polizia di Stato di Taurisano hanno arrestato un 53enne, già conosciuto alle forze dell’ordine e la compagna 54enne, entrambi residenti a Supersano, poiché responsabili del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti di tipo cocaina ed eroina e di detenzioni abusiva di munizioni.

Gli agenti della squadra volanti, avendo saputo che presso l’abitazione della coppia si svolgeva un’attività di spaccio hanno di svolgere un controllo domiciliare.

Prima di accedere all’interno della casa, gli uomini del Commissariato hanno notato per strada il 53enne che, in bicicletta, accortosi della presenza dei poliziotti, ha tentato di defilarsi nascondendosi tra le auto parcheggiate. L’uomo è stato prontamente fermato e insieme a lui gli agenti sono entrati nella dimora dove hanno eseguito una perquisizione che ha permesso di rinvenire nelle varie stanze 1,75 gr di cocaina divisi in 6 dosi; 7,77 di eroina,divisi in 8 dosi; una pietra sempre di eroina da 14,12 gr. e 1,34 di marijuana in un unico involucro.

Inoltre all’interno dell’abitazione, sono stati trovati 405,00 euro in contanti, presumibilmente provento di spaccio, due bilancini di precisione e due proiettili, uno calibro 9.21 e l’altro calibro 22.

Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro.

La coppia è stata tratta in arresto e come disposto dal Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce, sottoposta agli arresti domiciliari.

Naturalmente, i provvedimenti adottati in fase investigativa e /o dibattimentale non implicano alcuna responsabilità dei soggetti sottoposti ad indagini ovvero imputati e che le informazioni sul procedimento penale in corso sono fornite nel rispetto dei diritti della persona indagata e della presunzione di innocenza.