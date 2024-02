Afferra per il collo la moglie e la minaccia con le forbici, ma gli studenti chiamano i Carabinieri e viene arrestato

Incurante che vi fossero studenti presenti, avrebbe afferrato per la gola la moglie e minacciata con un paio di forbici, ma gli alunni, hanno immediatamente chiamato i Carabinieri e per lui è scattato l’arresto.

Momenti di paura nella mattinata di ieri in un bar del quartiere San Pio a Lecce, dove, ripetiamo, il titolare dell’esercizio di ristorazione, un 77enne, avrebbe prima minacciato la consorte prendendola per il collo, per poi minacciarla con le forbici, nonostante la presenza degli alunni.

Questi, però, dapprima hanno cercato di farlo desistere, poi, una volta minacciati a loro volta, hanno immediatamente chiamato il 112.

Fortunatamente, l’arrivo tempestivo dei militari del Gruppo Radiomobile della Compagnia di Lecce, ha scongiurato il peggio.

Gli uomini dell’Arma, infatti, una volta sul posto, hanno bloccato l’aggressore, per poi condurlo in caserma, dove, al termine delle formalità di rito e sentito il Pubblico Ministero di Turno Erika Masetti, lo hanno dichiarato in arresto, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e condotto presso il carcere di “Borgo San Nicola” a Lecce.