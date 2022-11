Associazione per delinquere, false fatture e riciclaggio. Arrestate 7 persone e sequestrati beni per 133milioni

Nella mattinata di oggi, i Finanzieri del Comando Provinciale di Lecce, con il supporto dei colleghi del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata (Scico), hanno dato esecuzione a un provvedimento di misure cautelari personali e reali, emesso dal gip Marcello Rizzo, su proposta della Procura della Repubblica, nei confronti di 8 persone (di cui 1 in carcere, 6 agli arresti domiciliari, 1 misura interdittiva) cui sono stati contestati – nelle vesti diversificate di promotori, organizzatori, amministratori, prestanome e liberi professionisti – i reati di associazione per delinquere, emissione e/o utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, riciclaggio, autoriciclaggio, sottrazione al pagamento delle imposte e bancarotta fraudolenta.

Nello specifico è stato disposto il carcere per Emanuele Esposito, 40enne di Racale. Arresti domiciliari per Stefano Alessandrini, 34enne domiciliato a Taviano, con residenza a Pleven, in Bulgaria; Andrea Chetta, 28enne di Taviano; Pasquale Mazzola, 54enne di Molfetta; Salvatore Mercurio, 56enne di Taviano; Tommaso Spiri, 72enne di Taviano; Fulvio Venneri, 41enne di Taviano. Infine, misura interdittiva dell’attività imprenditoriale nei confronti di Giuseppe Caldarola, 60enne di Corato.

L’attività ha riguardato principalmente un “operatore professionale” del commercio di “oro, metalli preziosi e oro da investimento”, iscritto nell’elenco della Banca d’Italia, con sede nel Salento, il quale si presume si sia posto al centro di una fitta rete di società cartiere (italiane ed estere) e di un complesso sistema di frode fiscale e riciclaggio internazionale di denaro.

Nei confronti delle società di capitali coinvolte e delle persone fisiche aventi ruoli di responsabilità all’interno di esse, il Gip ha altresì disposto il sequestro preventivo – anche nella forma dell’equivalente – di valori e risorse finanziarie per oltre 133 milioni di euro, quale profitto dei diversi reati contestati, oltre che di 3 fabbricati per uso commerciale e artigianale, nonché di un intero ramo d’azienda, del valore di circa 1.400.000 euro, in relazione ai reati fallimentari contestati.

Le indagini avviate sulla base di verifiche, tributarie e bancarie, condotte nei confronti dell’operatore professionale in questione, dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Lecce, comandato dal Tenente Colonnello Giulio Leo e successivamente coordinate dalla Procura della Repubblica, avrebbero fatto emergere un complesso sistema di frode fiscale, sistematicamente esteso in ambito intra ed extra Unione Europea (Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Ungheria, Gran Bretagna, Albania, Australia e Svizzera).

Le indagini, sviluppate da specialisti verificatori e, parallelamente, dai militari del Gruppo d’Investigazione Criminalità Organizzata, avrebbero fatto emergere che i titolari della società salentina, con il concorso di alcuni professionisti, facendo ricorso ad articolata rete di “prestanome”, molti dei quali partecipavano all’associazione per delinquere, nel periodo dal 2016 al 2020, avrebbero utilizzato diverse società “cartiere”, ubicate al di fuori del territorio dello Stato, verso le quali sarebbero state bonificate ingenti somme di denaro giustificate con l’emissione di fatture per operazioni inesistenti, idonee a simulare l’acquisto di “partite” d’oro dall’estero.

Quasi contestualmente, le ingenti liquidità bonificate dalla società pugliese presso banche per lo più estere, attraverso rilevanti prelevamenti di denaro contante, sarebbero state ritirate e reintrodotte sul territorio nazionale, in parte anche utilizzate per ulteriori transazioni finanziarie “estero su estero”, innalzando la complessità degli accertamenti e facendone perdere ogni tracciabilità con l’originaria provvista.

Si è calcolato che in un solo triennio, sarebbero stati ritirati per contante, all’estero, oltre 120 milioni di euro, suscitando conseguente allarme anche presso le Autorità estere.

In tale ambito, il sodalizio criminoso, per impedire all’Erario di incassare le ingenti imposte non pagate, con una serie di atti dispositivi fraudolenti si sarebbe liberata fittiziamente degli asset patrimoniali della società – destinata a una irreversibile situazione di dissesto e poi fallita – trasferendoli ad altra società, che svolgeva la stessa attività e riconducibile di fatto alla stessa governance. Di conseguenza, secondo uno schema illecito, la sede sarebbe stata trasferita fittiziamente in Bulgaria nel tentativo di evitare o sottrarsi ad eventuali conseguenze giudiziarie civili poste in essere dai creditori (in primo luogo l’Erario).

L’operazione di servizio, che ha interessato diverse province italiane (Roma, Bari, Catanzaro, Arezzo, Barletta e Caserta), anche per perquisizioni e sequestri e che ha visto l’impiego di oltre 100 militari.

Naturalmente il procedimento penale verte ancora nella fase delle indagini preliminari e che la responsabilità degli indagati sarà definitivamente accertata solo qualora intervenga sentenza di condanna irrevocabile.