Nuovo colpo alla criminalità organizzata, arrestate 8 persone

A pochi giorni dall’operazione “Game Over”, nella quale è stato messo sotto scacco il Clan Briganti, la Polizia sferra un altro duro colpo alla criminalità organizzata.

È in corso, dall’alba di oggi, in provincia di Lecce, un’operazione degli agenti, che sono impegnati a eseguire una misura di custodia cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Lecce su richiesta della Procura della Repubblica, Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 8 persone nel comprensorio neretino, indagate a vario titolo per i reati di associazione a delinquere finalizzata al traffico ed alla commercializzazione di sostanze stupefacenti, estorsione, usura e violazione della legge sulle armi.

I dettagli verranno resi noti in mattinata nel corso di una conferenza stampa presso la Questura.