Blitz delle Fiamme Gialle in un’abitazione ad Alliste, trovato 1 kg di cocaina. Arrestate tre persone

Nella serata di ieri, i militari della Guardia di Finanza della Compagnia di Gallipoli con il prezioso supporto dei cani antidroga “Roma” e “Goran” del Gruppo di Lecce e dei militari delle Tenenze di Casarano, Tricase e Leuca, hanno portato a termine un’operazione antidroga nel comune di Alliste.

L’intervento, coordinato dalla Procura della Repubblica di Lecce, ha permesso di scoprire circa 1 kg. di cocaina, abilmente occultata all’interno di intercapedini ricavate nel pavimento, nei cassonetti delle tapparelle e in tubazioni interne dell’abitazione perquisita.

Lo stupefacente, in parte ancora confezionato in panetti all’ingrosso e in parte già suddiviso in dosi, è stato sottoposto a sequestro insieme alla strumentazione necessaria per la preparazione e successiva immissione della droga sulla piazza di spaccio.

Durante le attività di perquisizione, inoltre sono stati rinvenuti un drone e un sistema di videosorveglianza per gestire in sicurezza l’attività criminale, oltre a circa 10mila euro in contanti, compresa una busta con oltre 10 kg. di monete, un orologio Rolex GMT Master II e un diamante, tutto sottoposti a cautela penale.

Le Fiamme Gialle hanno sequestrato anche quattro smartphone, due tablet e altri dispositivi, tutti ora al vaglio degli esperti per un’accurata analisi forense utile per il prosieguo delle attività investigative.

Sentita l’Autorità Giudiziaria inquirente, i militari hanno proceduto all’arresto delle tre persone accusate di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, in concorso tra loro e tradotti presso la Casa Circondariale di “Borgo San Nicola” a Lecce.