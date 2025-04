Si fingono Carabinieri e truffano un 89enne, arrestatati in tre

Nel corso della mattinata di ieri, gli agenti della Polizia di Stato, nell’ambito di una serie di servizi predisposta per il contrasto dei reati predatori, transitando per Vignacastrisi, frazione nel comune di Ortelle notava un’autovettura, una Alfa Romeo Junior con a bordo tre persone sospette.

In particolare, dagli agenti della Squadra Mobile è stata notata una ragazza che in maniera furtiva era uscita da un’abitazione ed è salita a bordo del mezzo ripartito a forte velocità. Insospettiti da tale comportamento, i poliziotti si sono messi all’inseguimento dell’auto riuscendo a bloccarla dopo diversi chilometri. A bordo sono state identificate tre persone, un 21enne e un 22enne di Napoli e una 16enne della Romania, che all’esito di una perquisizione sono stati trovati in possesso della somma di 3.000euro in contanti.

Gli accertamenti hanno consentito di appurare come poco prima i tre avessero dato vita a una truffa aggravata con la ecnica del finto incidente ai danni di un signore che si è presentato poco dopo in Questura per sporgere querela.

In particolare, il signore, un 89enne, ha raccontato di aver ricevuto diverse telefonate da un sedicente carabiniere che gli avrebbe comunicato che il figlio aveva avuto un incidente in cui era rimasta gravemente ferita una donna e che per pagare i danni, sarebbero serviti immediatamente 3000 euro in contanti o in monili d’oro.

Una volta racimolata la somma, una donna si era presentata in casa degli anziani per prendere in consegna il denaro, per poi allontanarsi velocemente.

Stante la flagranza di reato i tre sono stati tratti in arresto per il reato di truffa aggravata e condotti in carcere e il denaro restituito all’avente diritto.