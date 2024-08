Trovati in possesso di cocaina, ecstasy e ketamina. Arrestati 22enne casertano e 24enne brindisino

Continuano incessanti e senza sosta i controlli straordinari del territorio che rientrano nel piano “estate sicura” messo in atto dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce. Dispositivi che, come sempre, mirano a contrastare non solo la criminalità predatoria ma anche la guida in stato di ebbrezza alcolica e soprattutto l’uso illecito di sostanze stupefacenti.

Sotto la lente di ingrandimento dei Carabinieri sono finite le località turistiche di Gallipoli e Santa Cesarea Terme dove i militari della Compagnia di Gallipoli, con il supporto della Squadra Cio dell’11° Reggimento Puglia e i colleghi della Compagnia di Maglie, hanno svolto controlli a tappeto nei maggiori punti di aggregazione e sulle principali arterie.

È stato reso indispensabile l’impiego di numerosi militari e mezzi dell’Arma grazie a cui sono stati effettuati diversi posti di controllo che hanno permesso l’identificazione di oltre 200 persone e 100 veicoli. 34 invece le sanzioni amministrative contestate per violazioni legate all’inosservanza del Codice della Strada. Sanzioni che, in alcuni casi, hanno comportato anche il ritiro della patente di guida. È quanto capitato, infatti, ad un 33enne originario della provincia di Lecco, ad un 27enne barese e ad un 20enne tarantino, i quali, sottoposti al previsto controllo con etilometro, sono stati trovati alla guida con tasso alcolemico oltre la soglia consentita.

Un 20enne salentino, invece, è stato segnalato poiché trovato alla guida nonostante avesse la patente già revocata.

Non solo sicurezza stradale. I controlli, infatti, sono stati finalizzati anche e soprattutto al contrasto dell’uso illecito di sostanze stupefacenti. È stato proprio questo il contesto in cui i Carabinieri della Compagnia di Maglie, insieme ai colleghi della Stazione di Poggiardo, nel corso della nottata, hanno arrestato nella flagranza di reato due giovani, un operaio 22enne casertano e uno studente 24enne brindisino, nei pressi di un locale di intrattenimento di Santa Cesarea Terme.

In entrambi i casi gli uomini dell’Arma hanno proceduto ad effettuare una perquisizione personale in quanto, da subito, i due hanno assunto un atteggiamento che ha destato particolarmente l’attenzione dei militari.

Nel primo caso, l’operaio è stato trovato in possesso di 27 dosi di “Mdma” e di 4 dosi di “cocaina”, per un peso complessivo di 6 grammi, nonché della somma in contanti di euro 320.

Nella seconda circostanza, invece, il giovane studente è stato trovato in possesso di 10 dosi di “cocaina” e di 16 dosi di sostanza simile del tipo “Ketamina” per un peso complessivo di oltre 16 grammi, oltre alla somma in contanti di euro 575. Il tutto è stato sottoposto a sequestro.

Per i due arrestati, come disposto dal Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce che conduce le indagini, si sono aperte le porte della Casa Circondariale dei “Borgo San Nicola.

Naturalmente, essendo i procedimenti penali ancora nella fase delle indagini preliminari, le persone arrestate/segnalate, sebbene in flagranza, sono da ritenersi sottoposte alle indagini e quindi presunte innocenti fino a sentenza definitiva.