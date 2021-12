Detenzione ai fini di spaccio, i Carabinieri sequestrano quasi 10 kg di cocaina. Arrestati 29enne e 25enne

I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo di Lecce, in collaborazione dei colleghi dell’Aliquota Operativa del Norm della Compagnia di Tricase, della Stazione San di Cesario, della Sezione Radiomobile del Norm della Compagnia del capoluogo e dai militari del Nucleo Cinofili di Modugno, nel corso di un servizio mirato per contrastare in provincia i reati in materia di stupefacenti con l’approssimarsi hanno tratto in arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 29enne incensurato

Gli uomini della “Benemerita”, insospettiti nei giorni precedenti da strani movimenti in zona, hanno deciso di procedere a una perquisizione domiciliare, nel corso della quale hanno rinvenuto: 6,600 kg di cocaina suddivisa in 6 panetti sigillati con pellicola termosaldata; 5,400 kg di marijuana contenuta in diversi sacchetti in cellophane e materiale vario per il confezionamento delle sostanze.

La droga e il materiale vario sono stati sottoposti a sequestro e custoditi in attesa di essere versati presso l’Ufficio corpi di reato, l’arrestato, al termine delle formalità di rito, verrà associato presso la casa circondariale di “Borgo San Nicola” a Lecce.

Nel corso degli stessi controlli, a San Donato di Lecce, grazie all’ausilio de cane antidroga Quentin i militari hanno arrestato un 25enne, anch’egli incensurato che si dovrà difendere dalle accuse di detenzione ai fini di spaccio

I Carabinieri, a seguito di una perquisizione domiciliare hanno scoperto 3,850 kg di cocaina suddivisa in 4 involucri avvolti in pellicola trasparente; 700 gr di marijuana contenuta in diversi contenitori e materiale vario per il confezionamento delle sostanze.

Anche in questo caso il tutto è stato posto sotto sequestro e per l’arrestato si apriranno le porte del carcere di Lecce

Il valore stimato dello stupefacente, una volta immesso sul mercato, sarebbe stato di oltre 500mila euro.