Svaligiano tre supermercati a Galatina e Neviano, 29enne e 31enne georgiani a “Borgo San Nicola”

Nella tarda serata di ieri, gli Agenti in servizio presso la Squadra Volante del Commissariato di Polizia di Stato di Galatina, hanno tratto in arresto in flagranza di reato, Daviti Vashakidze 29enne e Giga Gigineishvili 31enne, entrambi georgiani e senza fissa dimora, per furto di generi alimentari presso i supermercati “Conad” di Aradeo e Galatina e presso il supermarket “Aeo” di Neviano.

I fatti

Intorno alle ore 20.15 di ieri sera, i poliziotti, su segnalazione della Sala Operativa, si sono posti alla ricerca di un’autovettura Mercedes con targa francese i cui occupanti, probabilmente stranieri, si erano resi responsabili di un furto di generi alimentari ai danni dei supermercati “Conad” di Aradeo e di Galatina.

Immediatamente dopo la segnalazione, le due volanti impegnate sul territorio hanno intercettato il veicolo in via Diaz, nei pressi del passaggio a livello.

Di concerto, l’autovettura con a bordo due persone, è stata immediatamente bloccata e conducente e passeggero sottoposti al controllo. Alla guida del veicolo è stato identificato Vashakidze mentre, insieme a lui era presente Gigineishvili.

Dalla perquisizione personale, estesa poi sul veicolo, sono state rinvenute numerosissime confezioni di alimenti vari per un importo complessivo stimato intorno ai 1.500 euro.

Considerato che i due avevano con sé soltanto uno scontrino fiscale emesso dal “Conad” di Galatina, riconducibile all’acquisto di sole due confezioni di zucchero e non sono stati in grado di giustificare il possesso della rimanete merce, sono stati accompagnati in ufficio, dove sono stati invitati anche i proprietari dei due supermarket oggetto della segnalazione di furto.

I titolari degli esercizi commerciali citati hanno riconosciuto parte della merce rinvenuta, che è stata restituita.

Nella mattinata di oggi, si è presentato presso il Commissariato il titolare dell’Aeo di Neviano, per segnalare di aver subito un furto di generi alimentari. Lo stesso ha riconosciuto la rimanente parte di derrate rinvenuta nell’autovettura dei georgiani che, anche in questo caso è stata restituita.

Il 29enne e il 31enne, nella serata di ieri, sono stati tradotti presso la Casa Circondariale di “Borgo San Nicola” a Lecce, con le due confezioni di zucchero regolarmente acquistate.