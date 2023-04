Fermati per un controllo si mostrano nervosi e insofferenti, arrestati 30enne e 26enne

Viaggiavano a bordo di un’auto e sono stati fermati dalla Polizia per un semplice controllo dei documenti, ma il loro comportamento li ha traditi e così, al termine di una perquisizione, per loro è scattato l’arresto.

Nella tarda serata di ieri, gli agenti in servizio del Commissariato di Taurisano, hanno arrestato due persone, un 30enne ed una 26enne dell’interland taurisanese, per essersi resi responsabili, in concorso tra loro, del reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I due, ripetiamo, sono stati fermati a bordo della loro autovettura e sottoposti al controllo dei documenti, entrambi, però, si sono mostrati nervosi e insofferenti, quindi i poliziotti, insospettiti, li hanno condotti presso gli uffici del Commissariato, procedendo, poi, a una perquisizione personale e del mezzo.

Al termine della verifica sono stati rinvenuti complessivamente circa 12 grammi di sostanze stupefacenti tra cocaina, hashish e marijuana, parte delle quali già suddivisa in dosi, oltre ad una somma di 3.150 euro in banconote di vario taglio, probabile provento di spaccio.

Alla luce dei fatti sono stati dichiarati in stato d’arresto e al termine delle formalità di rito e sentito il Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, sono stati disposti i domiciliari.