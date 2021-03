Scoperti a nascondere nel furgone 3,2 quintali tra hashish e marijuana, 35enne albanese e 24enne ucraina in carcere

A insospettire i militari il fatto che il mezzo fosse parcheggiato da diverse ore in un centro commerciale di Poggiardo. a seguito della perquisizione la scoperta.

Nella giornata di oggi, durante i controlli straordinari del territorio finalizzati ad assicurare il rispetto della normativa anticovid, una pattuglia dei Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Maglie, ha notato il furgone di una nota società a noleggio che sostava all’interno del parcheggio di un centro commerciale di Poggiardo

Ciò che ha destato i sospetti dei militari è stato il fatto che lo stesso fosse rimasto fermo per tutta la mattinata nello stesso punto.

Gli uomini della “Benemerita”, a questo punto, hanno deciso di svolgere un controllo nei confronti dei conducenti del mezzo Petro Spiro, 35enne nato in Albania e Chaplygina Ganna, 24enne nata in Ucraina

I due, residenti nel fiorentino, non hanno saputo giustificare in maniera convincente la loro presenza a Poggiardo, motivo per cui i militari hanno deciso di ispezionare il retro del veicolo, rinvenendo 63,6 kg di hashish e 265,1 di marijuana, per un totale di oltre 3,2 quintali di droga diviso in vari involucri.

I due sono stati quindi tradotti in stato di arresto presso la casa circondariale di “Borgo San Nicola” a Lecce, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.