Si introducono in un negozio per rubare, ma il colpo sfuma. In manette 35enne e 43enne a Sannicola

Non solo controlli per fare sì che si rispettino di dettami del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per contenere al massino il rischio di contagio del coronavirus, ma sono anche tantissime le verifiche, da parte dei Carabinieri, finalizzate a prevenire e reprimere i reati comuni e assicurare ai cittadini sempre maggiore sicurezza.

Nell’ambito di queste operazione, alle prime luci dell’alba di oggi due persone sono finite in manette.

Le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le 3.00, quando, a Sannicola, i militari del Nor, Aliquota Radiomobile della Compagnia di Gallipoli, nel corso di un servizio di perlustrazione, hanno arresto Pasquale Tancredi, 35enne e Vittorio Manco, 43enne, che adesso si dovranno difendere dall’accusa di tentato furto aggravato.

Nello specifico i due, dopo essersi introdotti all’interno di un esercizio commerciale, grazie all’utilizzo di alcuni oggetti atti allo scasso e con il volto coperto da mefisto, hanno desistito dal compiere il colpo a causa del pronto intervento degli uomini della “Benemerita”, che li hanno tratti in arresto.

Il 35enne e il 43enne, al termine delle formalità di rito sono stati accompagnati presso le proprie abitazioni in regime di arresti domiciliari.

I due sono stati, altresì, sanzionati per non aver rispettato i provvedimenti dell’Autorità in materia di coronavirus.