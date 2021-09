Nascondono nel muretto a secco un barattolo con dentro cocaina, 37enne e 53enne in carcere

Nella serata di ieri, a seguito di un’attività investigativa, gli agenti della Polizia di Stato in servizio presso il Commissariato di Taurisano hanno arrestato Matteo Congedi, 37enne residente a Ugento e Luigi Stefani 53enne residente a Taviano, entrambi già noti alle Forze dell’Ordine.

Congedi, già colpito da diverse inchieste sul traffico di droga nel Basso Salento, aveva ripreso un’intensa attività di spaccio a Torre San Giovanni con il concorso di Stefani, anche lui conosciuto per essersi reso responsabile di maltrattamenti in famiglia, contrabbando e altri reati generici.

Pedinando gli spostamenti del 37enne e del 53enne, i polizotti hanno individuato, nella campagna ugentina, un possibile nascondiglio per la droga.

Dopo un servizio strategico di appostamento, è scattato il blitz che ha consentito agli uomini del Commissariato di bloccare in flagranza i due, non appena hanno estratto dai sassi di un muretto a secco un barattolo di vetro contenente più di 30 gr. di cocaina, pronta per essere tagliata.

La perquisizione a casa del 37enne ha consentito di rinvenire una dose della stessa sostanza stupefacente pronta per la vendita, il materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente e un candelotto esplosivo.

Tra il materiale sequestrato, anche un sistema di videosorveglianza abusivo di quattro telecamere, installato sull’abitazione.

Per i due spacciatori, quindi, come disposto dal magistrato di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce, Roberta Licci, si sono nuovamente aperte le porte del carcere “Borgo San Nicola” a Lecce, in attesa del giudizio di convalida.