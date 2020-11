Hashish, marijuana e piante di cannabis nascosti in casa, arrestati 38enne e 17enne

Nella serata di ieri, a Scorrano e Maglie, i militari dell’Arma, a seguito di un servizio finalizzato al contrasto di reati in materia di stupefacenti, hanno tratto in arresto in flagranza di reato: il 38enne V.M. e un 17enne.

Il primo, fermato dai Carabinieri insieme alla fidanzata, è stato sottoposto a perquisizione personale, locale e domiciliare, estesa anche al luogo di lavoro. Le operazioni hanno consentito il rinvenimento di 76 gr di marijuana divisa in più involucri; una pianta di cannabis indica in stato di vegetazione; un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento.

La fidanzata convivente, inoltre, è stata segnalata alla Prefettura per uso non terapeutico di sostanze stupefacenti, essendo stata trovata in possesso di 1,1 grammi di marijuana.

l’immediata prosecuzione dell’attività ha condotto gli uomini della “Benemerita” alla perquisizione domiciliare a carico di un minorenne, nella cui abitazione sono stati rinvenuti 77 gr di hashish e 137 gr di marijuana divisi in varie dosi; tre piante in stato vegetativo di cannabis; un bilancino di precisione nonché e anche qui materiale per il confezionamento

Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro. Il 38enne è stato tradotto ai domiciliari, mentre, il 17enne presso un centro di prima accoglienza con comunità annessa, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria minorile.