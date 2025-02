Rubano una borsa nella Chiesa Madre di Casarano, ma la fuga dura poco. Arrestati 38enne e 42enne

Nella serata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Casarano hanno arrestato in flagranza di reato due persone, una donna di 38 anni e un uomo di 42 anni, entrambi del luogo e già noti alle forze dell’ordine, per un furto aggravato avvenuto all’interno della chiesa madre della città del Sud Salento.

Nonostante il contesto sacro, i due malviventi hanno approfittato della distrazione generale dei fedeli per mettere in atto un furto, prendendo di mira la borsa di un’anziana.

Con grande lucidità, la donna si è alzata ed è uscita dalla chiesa in cerca di aiuto. Proprio in quel frangente, una gazzella dei Carabinieri, in transito nei pressi della chiesa, ha attirato la sua attenzione, la vittima ha segnalato il furto, descrivendo i due presunti autori del crimine.

I militari, hanno avviato un’immediata operazione di ricerca nelle strade limitrofe e grazie alla tempestività dell’intervento, dopo pochi minuti i sospettati sono stati intercettati e bloccati.

La borsa è stata recuperata e restituita alla proprietaria.

Dopo le formalità di rito e come disposto dal Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce, che conduce le indagini, i due arrestati sono stati posti in regime di domiciliari.

Naturalmente, il procedimento si trova nella fase preliminare e che l’eventuale colpevolezza in ordine ai reati contestati, dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.