Rubano oltre 6.000 euro di prodotti alimentari all’Eurospin, quattro cittadini rumeni finiscono in carcere

Nella serata di ieri gli agenti della Sezione Volanti della Questura di Lecce hanno arrestato in flagranza del reato di furto aggravato quattro cittadini di nazionalità rumena.

Il furto era avvenuto pochissimi minuti prima all’interno del supermercato “Eurospin” di Lecce, viale Rossini angolo via Cicolella.

Il personale dell’esercizio commerciale addetto al controllo, accortosi della presenza sospetta di due uomini e due donne e vedendoli fuggire oltrepassando le casse, ha immediatamente allertato il “113”, senza, però, perderli di vista.

Nel frattempo, i quattro, saliti a bordo di una Ford Focus di colore grigio si sono tallonati, però, dall’addetto alla vigilanza che, in continuo contatto con la Centrale Operativa della Polizia, ha via via la posizione. Gli uomini della Volante, quindi, hanno raggiunto l’autoveicolo in via Torre del Parco, bloccandolo nel pieno centro cittadino, in via Cavallotti.

Gli accertamenti svolti nell’immediatezza attraverso la perquisizione personale di due uomini e due donne di nazionalità rumena, domiciliati a Reggio Calabria e la perquisizione del mezzo, hanno consentito di rinvenire addosso ad uno dei due uomini, occultati in un body che indossava, numerosi pezzi di formaggio.

Il portabagagli dell’auto, intestata al conducente, è stato trovato pieno di bustoni pieni di prodotti alimentari e, nello specifico, di numerosissimi tranci di Grana Padano Dop e Parmigiano Reggiano Dop, confezioni di salmone norvegese, cacioricotta, vasetti di acciughe e di sgombro, tranci di prosciutto crudo, provole e altro per un totale di 664 articoli il cui valore si aggira intorno ai 6.000 euro. Merce, probabilmente destinata alla rivendita sul mercato nero.

I quattro un 34enne e 24enne e una 33enne e 29nne, annoverano numerosi precedenti specifici per reati della stessa natura e la merce, sottoposta a sequestro, è stata rubata nella giornata di ieri in più punti vendita Eurospin dislocati nella regione.

L’autovettura utilizzata e quattro telefoni cellulari, su cui si svolgeranno ulteriori accertamenti, sempre di proprietà degli, sono stati sequestrati, mentre la merce, trattandosi di alimenti deperibili, è stata riconsegnata al direttore del supermarket in sede di denuncia.

I 4 indagati in stato di arresto sono stati condotti preso la Casa Circondariale di Borgo San Nicola a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.