Cercano di forzare la serratura per introdursi in casa, ma i Carabinieri li sorprendono. 54enne e 38enne in carcere

Nella serata di ieri, a Calimera, i militari della Stazione locale, hanno arrestato in flagranza di reato, Giovanni Doria, 54enne e Antonio Marullo, 38enne, che sono stati sorpresi mentre cercavano di introdursi nell’abitazione di un’anziana signora in quel momento presente in casa.

Grazie all’attenta sorveglianza dei Carabinieri, i malintenzionati sono stati colti proprio nell’atto di forzare la porta d’ingresso della dimora mediante l’utilizzo di un arnese da scasso.

I due sono quindi stati tratti in arresto per tentato furto in abitazione in concorso e su disposizione del Magistrato di turno sono stati condotti presso la casa circondariale di “Borgo San Nicola” a Lecce.