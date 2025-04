Nonostante l’affidamento in prova, dà vita a un’attività di spaccio, arrestato 54enne

In questi giorni, i Carabinieri della compagnia di Lecce hanno portato a termine due operazioni che hanno che hanno fatto sì che venissero arrestate due persone coinvolte in una attività inerenti le sostanze stupefacenti.

La prima operazione ha avuto luogo a San Pietro in Lama, dove i militari della Stazione locale hanno arrestato un cittadino straniero di 54 anni, già sottoposto alla misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali. L’interesse degli uomini dell’Arma è stato attratto da continui via vai di giovani presso l’abitazione dell’uomo. A tal punto hanno deciso di intervenire e, nel corso di una perquisizione domiciliare, nell’armadio della camera da letto, hanno rinvenuto 33 dosi di cocaina, per un peso complessivo di circa 28 grammi.

In un’altra verifica, i Carabinieri del Norm di Lecce hanno arrestato in flagranza di reato un 38enne, già noto alle forze dell’ordine, ad Arnesano. L’uomo è stato fermato durante un controllo di routine. Durante le operazioni i militari hanno svolto una perquisizione personale per poi estenderla anche al domicilio. Questo ha portato al rinvenimento di circa 65 grammi di hashish e circa 75 grammi di marijuana, oltre a circa 700 euro, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Al termine delle formalità di rito e come disposto dal Pubblico Ministero di turno la Procura della Repubblica di Lecce che conduce le indagini, entrambi sono stati condotti presso i rispettivi domicili, dove attualmente si trovano agli arresti domiciliari.

Naturalmente, i procedimenti si trovano nella fase preliminare e che l’eventuale colpevolezza in ordine ai reati contestati, dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.