Nascondevano in casa cocaina, hashish e marijuana. Scattano le manette per due persone ad Alessano

Nella mattinata di oggi, ad Alessano, i Carabinieri della Stazione locale, coadiuvati dai colleghi dello Squadrone Eliportato Cacciatori Puglia e da un’Unità Cinofila di Modugno, hanno tratto in arresto in flagranza di reato: Teodoro De Nuccio, 63enne e T.L. 53enne.

A seguito di un controllo, i due, sono stati trovati in possesso di 90 gr. di cocaina; 20 di hashish; 200 di marijuana, 70 grammi di mannite; 3 bilancini di precisione e la somma in denaro contante di 3.000 euro ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Al termine delle formalità di rito De Nuccio è stato tradotto presso la casa circondariale di “Borgo San Nicola” a Lecce, mentre T.L. presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari.

Un arresto a Uggiano la Chiesa

A Uggiano La Chiesa, i Carabinieri della Sezione Radiomobile Norm della Compagnia di Maglie hanno arrestato G.G. 22enne.

Gli uomini della “Benemerita”, nel corso di un servizio finalizzato al contrasto in materia di sostanze stupefacenti, hanno proceduto al controllo di un ragazzo trovato in possesso di un involucro con all’interno 2,50 grammi di marijuana, cedutagli poco prima dal 22enne.

I militari, quindi, hanno perquisito l’abitazione di G.G. dove hanno trovato 5 involucri in cellophane contenenti circa 109 grammi di marijuana, nascosti nel terrazzo. Il giovane, poi, ha cercato di disfarsi, buttandolo nel giardino sottostante, di un contenitore con ulteriori 8 grammi della stessa sostanza stupefacente, ma la droga è stata prontamente recuperata.

Il tutto è stato sottoposto a sequestro.

G.G. è stato tratto in arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio e tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari. L’acquirente, invece, è stato segnalato al Prefetto per uso non terapeutico di sostanze stupefacenti.

Coltivazione di canapa

A Poggiardo, invece, i militari della Stazione locale, hanno arrestato Giuseppe Mitruccio, 50enne, perché, alla fine di un controllo, presso un terreno agricolo nella sua disposizione i Carabinieri hanno trovato 5 secchi di vernice con piantate all’interno altrettante piante di canapa indiana dell’altezza variabile tra i 50 e gli 80 centimetri.

La perquisizione si è poi estesa al fabbricato rurale dell’area in oggetto, dove, all’interno, sono stati rinvenuti tre contenitori in ventro con dentro circa 500 gr di marijuana e un bilancino di precisione.

Per il 50enne sono stati disposti i domiciliari.