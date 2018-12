Rapinano il bar e lanciando una ‘bomba’ per assicurarsi la fuga: arrestati in 2.

Entrarono con il volto coperto dal cappuccio di una felpa all’interno del “Bar Anthony” di Casarano e dopo aver minacciato il figlio del titolare con delle mazze da baseball e distrutto tutto quello che avevano a portata di tiro fuggirono via con il registratore di cassa. Non prima di aver lanciato un ordigno rudimentale, proprio per non essere intralciati. Era il 4 ottobre 2018.

Probabilmente gli autori di quest’episodio pensavano di averla fatta franca, ma alle prime luci di questa mattina i Carabinieri del Norm della locale compagnia insieme ai colleghi della locale stazione hanno bussato alla porta della loro abitazione stringendo tra le mani un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Lecce. Gli uomini in divisa hanno ricostruito minuziosamente l’accaduto, dando un volto e un nome ai due criminali: si tratta di Francesco Memmi, 30enne di Casarano e Luigi Tartaglione, 50enne di Ugento, ma di fatto domiciliato anche lui a Carasano.

Operazione “Breaker bar

Le indagini hanno permesso ai militari di raccogliere le prove della colpevolezza dei due casaranesi, accusati di rapina, estorsione, danneggiamento, in concorso ed aggravato.

Come detto era il 4 ottobre 2018, quando presero di mira il bar. L’intento era quello di impossessarsi del registratore di cassa e per raggiungere l’obiettivo i due non hanno guardato in faccia nessuno. Né il figlio del titolare che hanno minacciato con delle mazze da baseball né le vetrine di esposizione e il mobilio interno che hanno distrutto. Non contenti per assicurarsi la fuga, hanno lanciato un ordigno rudimentale nel bar. Bomba che poi è esplosa.

I furti

Non è stata l’unica scoperta. Nel corso dell’indagine, infatti, gli uomini in divisa hanno inchiodato Memmi anche per un altro episodio, commesso il 19 agosto 18. Sarebbe l’autore di un tentato furto in un’abitazione. Solo tentato perché dopo essere entrato nel soggiorno, forzando una finestra, era stato scoperto dal proprietario, rinunciando al colpo. In quell’occasione aveva fatto perdere le sue tracce.

Il 22 agosto, sempre Memmi si rendeva autore di un altro furto aggravato, questa volta su un’autovettura, una Lancia Y di proprietà di una 33enne del posto. Forzando la portiera anteriore destra era riuscito ad impossessarsi della borsa custodita all’interno dell’abitacolo contenente denaro contante.

Altro colpo il 1 ottobre, di nuovo in un appartamento, di proprietà di una 53enne. Il copione usato dal 30enne era sempre lo stesso: dopo aver forzato la finestra, aveva rovistato tra le stanze riuscendo a trovare alcuni monili in oro custoditi nella camera da letto.

Ricettazione

Tartaglione dovrà rispondere del reato di ricettazione perché ha cercato di consegnare un anello in oro giallo con pietra azzurra, provento del furto in abitazione avvenuto il primo ottobre, ad un negozio compra-oro di Casarano. I militari sono riusciti a recuperare l’oggetto prezioso che veniva restituito alla legittima proprietaria. Era un ricordo a cui teneva tantissimo.

Per i due arrestati, una volta concluse le formalità di rito, si sono aperte le porte del Carcere di Lecce.