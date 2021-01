Cocaina, marijuana e una pistola nascoste nella veranda di casa, in manette coppia di Presicce-Acquarica

Nonostante uno dei due fosse agli arresti domiciliari, non hanno resistito alla tentazione di nascondere all’interno dell’abitazione droga e armi da fuoco e, per loro, dopo la perquisizione a opera della Polizia è scattato l’arresto

Nel corso delle prime ore della nottata appena trascorsa, gli Agenti in servizio presso il Commissariato di Polizia di Stato di Taurisano hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, i coniugi Nicola Luna 40enne e Valentina Ingrosso 30enne, entrambi di Presicce–Acquarica, già noti alle Forze dell’Ordine.

Nello specifico adesso si dovranno difendere dall’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti (cocaina e Marijuana), oltre a detenzione abusiva di arma da fuoco e ricettazione della stessa, in concorso tra loro,

Nell’ambito di un’attività info-investigativa, nella tarda serata di ieri, la squadra della Sezione Volanti del Commissariato ha proceduto ad una perquisizione nella residenza dei due coniugi dove, tra l’altro, il 40enne si trovava in regime di arresti domiciliari.

Nel corso della verifica, nella veranda esterna adiacente alla cucina, ben occultati all’interno di un marsupio, sono stati rinvenuti dai poliziotti cocaina, per un peso lordo di 1,75 gr.; marijuana per un peso lordo di 1.45 gr.; 2 bilancini di precisione; materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente; 1 Pistola modello “Erma EP652” calibro 22 con matricola abrasa completa di caricatore con 5 proiettili inseriti e altri 27 proiettili dello stesso calibro e la somma una somma di denaro pari a 230 euro.

I coniugi, quindi, sono stati tratti in arresto e, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, sottoposti in regime degli arresti domiciliari.