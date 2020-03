Scoperti in strada con oltre 50 grammi di marijuana, arrestati due 21enni di Aradeo

Nella serata di ieri, ad Aradeo, i Carabinieri della Stazione locale hanno tratto in arresto S. S. e C. C., entrambi 21enni e del posto.

I fatti

Nell’ambito dei servizi di controllo per fare sì che venga rispetto il Decreto per fronteggiare il pericolo di contagio da coronavirus, i militari, a tarda ora, hanno notato i due giovani e, insospettiti dall’orario e dal comportamento li hanno sopposti a perquisizione.

A seguito del controllo gli uomini della “Benemerita”, hanno rinvenuto all’interno dello zaino di uno dei due dapprima un involucro in cellophane celeste e trasparente, contenente sostanza stupefacente del tipo “marijuana” dal peso lordo di circa 52,6 grammi.

La perquisizione domiciliare

Le operazioni, anche grazie all’ausilio di una pattuglia di rinforzo dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Gallipoli, sono proseguite presso i loro domicili.

In particolare, presso l’abitazione di C.C., i militari hanno sottoposto a sequestro un involucro in cellophane, anch’esso di colore celeste chiaro e trasparente (proprio come quello rinvenuto proco prima nello zaino), con all’interno 2,2 grammi circa di Marijuana oltre a un proiettile integro calibro 38 Smith & Wesson.

I giovani, quindi, sono stati tratti in arresto in flagranza di reato e, al termine delle formalità di rito, posti agli arresti domiciliari presso le proprie abitazioni.

Entrambi, oltre al concorso nella detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e di munizioni abusive, sono stati altresì sanzionati ai sensi della violazione amministrativa prevista dall’art. 4 del Decreto Legge del 25 marzo, per non aver ottemperato alle disposizioni in vigore, essendosi recati in strada senza un giustificato motivo.