Nascondono in casa armi, munizioni e droga. Arrestati due 24enni

Solo qualche giorno fa il grave episodio avvenuto a Cavallino nel corso della nottata del 5 agosto: 13 i colpi di pistola esplosi all’indirizzo di un portone dell’abitazione di un 37enne del posto.

Non si è fatta attendere la risposta dell’Arma dei Carabinieri a tali e gravi fenomeni. Nel corso delle prime ore della giornata di oggi, i Carabinieri della Compagnia di Lecce hanno arrestato due persone in flagranza di reato, entrambe 24enni del luogo già noti, poiché ritenuti indiziati, il primo di detenzione illegale d’arma da fuoco, detenzione illecita di materiale esplodente e ricettazione, mentre il secondo di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Il provvedimento scaturisce a conclusione di una celere e tempestiva attività di indagine svolta dagli uomini dell’Arma, coordinati dalla Procura della Repubblica di Lecce, già all’indomani di quanto avvenuto.

Indispensabile per l’individuazione dei presunti autori è stato l’esame dei filmati delle telecamere presenti nella zona che ha condotto i militari sulle tracce dei due giovani che sono stati immediatamente sottoposti a perquisizione personale e domiciliare.

Nel corso della verifica, i Carabinieri hanno rinvenuto armi, munizioni, materiale esplodente e sostanza stupefacente.

Nello specifico, infatti, è stata scoperta una pistola calibro 9 con matricola abrasa e relativo munizionamento, 70 chilogrammi circa di artifizi alterati in maniera da fabbricare bombe carta e possibili ordigni incendiari, nonché, all’interno di un rudimentale laboratorio in uso ad uno dei due, oltre 100 grammi di cocaina, materiale per il taglio ed il confezionamento. Tutto è stato sottoposto a sequestro.

Al termine delle operazioni i 24enni sono stati arrestati e, come disposto dal Pubblico Ministero di turno che conduce le indagini, tradotti rispettivamente presso la Casa Circondariale “Borgo San Nicola” a Lecce e presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari.

Naturalmente, essendo il procedimento penale ancora nella fase delle indagini preliminari, le persone arrestate, sebbene in flagranza di reato, sono da ritenersi sottoposte alle indagini e quindi presunte innocenti fino a sentenza definitiva.