Droga, bilancino di precisione e contanti in casa: arrestati due giovani a Poggiardo

Diversi tipi di sostanze stupefacenti e banconote di vario taglio. Sono questi i ritrovamenti nei pressi nell’abitazione di due giovani di Poggiardo che sono stati arrestati dai Carabinieri della stazione locale. Durante il servizio finalizzato al contrasto in materia di reati stupefacenti, infatti, i militari hanno arrestato in flagranza di reato un 34enne ed un 24 enne del posto.

I due giovani, verso le ore 20:00 della sera di ieri, 25 settembre, sono stati fermati dagli uomini in divisa nel centro di Poggiardo, in prossimità dell’abitazione in cui vivono. I carabinieri hanno quindi perquisito la casa dei due dove hanno ritrovato diversi tipi di sostanze stupefacenti.

I due costudivano in casa 60 grammi di cocaina, divisa in diversi involucri, e 243 grammi di marijuana, anch’essa confezionata in varie dosi. Oltre alle sostanze stupefacenti, i Carabinieri hanno anche rinvenuto un bilancino di precisione e 3060 euro in contanti, in banconote di vario taglio. Tutto il denaro proveniva dalla precedente attività di spaccio.

Tutti i reperti sono stati sottoposti a sequestro e i due sono stati arrestati e tradotti presso la Casa circondariale di Lecce.