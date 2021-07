Si fingono ambulanti e spacciano droga a giovani turisti di Baia Verde, in manette tre ventenni gambiani

Nella tarda serata di ieri gli investigatori della squadra di Polizia giudiziaria del Commissariato di Gallipoli, diretto dal Vicequestore Monica Sammati, hanno tratto in arresto tre giovani, poco più che ventenni, originari del Gambia per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti, sorpresi mentre vendevano droga ad alcune giovanissimi in vacanza a Gallipoli.

I tre erano sotto la lente di ingrandimento degli investigatori già da diversi giorni

I poliziotti, mimetizzati tra i bagnanti, con abiti casual, occhiali e ciabatte, hanno avuto modo di documentare gli scambi di droga e denaro avvenuti tra gli acquirenti e i gambiani che, dietro la finta attività lavorativa di venditori ambulanti di pochi ombrelloni e ancor meno di articoli per il mare, in realtà spacciavano, non curanti anche della presenza di famiglie, bambini e ignari bagnanti.

Ieri sera, durante uno scambio, gli investigatori hanno deciso di intervenire cogliendo di sorpresa gli spacciatori ed il giovane acquirente.

Dopo l’attività di perquisizione, svolta anche con i colleghi del Reparto Prevenzione Crimine di Lecce, sono stati sequestrati complessivamente addosso a tutti i fermati 570 euro in banconote da piccolo taglio, oltre a 12 grammi di marijuana e uno di cocaina, già suddivise in piccole dosi custodite in bustine di cellophane.

Gli arrestati, risultati anche irregolari sul territorio nazionale e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sono stati condotti in carcere.

Mentre i giovani identificati come acquirenti dello stupefacente sono stati tutti segnalati ai Prefetti delle proprie città e, nello specifico, Terni, Piacenza e Salerno, per uso personale a scopo non terapeutico.