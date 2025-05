Al termine della perquisizione, ‘spuntano’ hashish e denaro contante. Arrestato 16enne di Galatina

Nell’ambito delle strategie condivise in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica per la prevenzione dei reati predatori e contro lo spaccio di stupefacenti, il Questore di Lecce Giampietro Lionetti, ha predisposto durante il fine settimana scorso specifici servizi straordinari di controllo del territorio.

In particolare, nel Comune di Galatina, teatro di recenti episodi di violenza a opera di giovanissimi, la Polizia di Stato, durante in controllo insieme alla Polizia Locale, ha proceduto alla verifica di due 16enni del posto a bordo di una microcar. I poliziotti hanno subito notato che uno dei due a bordo, già noto, era intento a fumare uno spinello. Da un primo sommario controllo, entrambi sono stati trovati in possesso di una modica quantità di sostanza e pertanto deferiti all’Autorità Amministrativa. Il veicolo è stato quindi sottoposto a fermo come previsto da normativa vigente poiché il conducente è stato trovato in possesso della droga.

A suo carico è stata eseguita poi una perquisizione domiciliare che ha permesso di rinvenire un totale di circa 100 grammi di hashish di cui parte già confezionata e divisa in dosi, un bilancino di precisione e materiale utile al confezionamento. Avendo rinvenuto anche denaro in contanti nella sua disponibilità e dopo aver raccolto tutti gli elementi utili per ipotizzare a suo carico la detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, su disposizione del Pubblico Ministero in turno presso la Procura della Repubblica del Tribunale per i minorenni, lo stesso veniva dichiarato in stato di arresto.

I controlli, intensificati nelle zone ad alta frequentazione giovanile e nei pressi di attività commerciali con pattuglie automontate e appiedate in tutta la Provincia di Lecce, hanno portato durante il fine settimana all’identificazione di 1337 persone, al controllo di 502 veicoli e all’elevazione di 26 contestazioni al codice della strada.

Naturalmente, i provvedimenti adottati in fase investigativa e /o dibattimentale non implicano alcuna responsabilità dei soggetti sottoposti ad indagini ovvero imputati e che le informazioni sul procedimento penale in corso sono fornite nel rispetto dei diritti della persona indagata e della presunzione di innocenza.