Nasconde nella tasca del giubbotto 14 involucri di hashish, arrestato 16enne

L’intensificazione dei servizi di controllo del territorio nei pressi di Piazza Carducci, oggetto nell’ultimo periodo di segnalazioni ed esposti riguardanti la presenza molesta di giovani che arrecano disturbo alla quiete pubblica, ha portato, alle ore 20:30 circa della serata del 1° novembre, all’arresto in flagranza di reato di uno studente 16enne del posto, trovato in possesso di 14 involucri di hashish, detenuti illegalmente all’interno dei propri indumenti.

Più nel dettaglio, un equipaggio della volante, mentre percorreva una stradina adiacente alla piazza, si è accorto della presenza del giovane, che accorgendosi dell’autovettura di servizio, ha tentato maldestramente di occultare qualcosa nei propri indumenti.

Immediatamente controllato e su invito degli agenti, il minore ha consegnato l’involucro che aveva precedentemente tentato di nascondere, constatando che, al suo interno, vi fosse la droga. Sottoposto a un’ispezione più approfondita, gli agenti hanno riscontrato il possesso di ulteriori 14 involucri, pari a 24, grammi 7 della stessa sostanza, occultati in una tasca del giubbotto. Nel corso del controllo, il giovane è stato altresì trovato in possesso di un coltello a scatto della lunghezza complessiva di 19 cm., anch’esso sequestrato poiché detenuto in maniera ingiustificata.

A conclusione delle formalità di rito e sentito il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Lecce, il 16enne è stato accompagnato presso l’Istituto Penale per minori di Lecce, dove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.