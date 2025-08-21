Tradito dal nervosismo, al momento del controllo ‘spuntano’ hashish e cocaina. Arrestato 17enne di Melissano

Nella serata di ieri nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, la Polizia di Stato ha arrestato a Melissano un 17enne del posto per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Intorno alle ore 23.00 la Squadra Volante del Commissariato di Gallipoli ha notato il una persona muoversi all’interno di un’area di servizio con fare sospetto. Continuando a osservarlo, gli agenti hanno capito che il ragazzo aveva preso appuntamento con qualcuno al telefono probabilmente per effettuare uno scambio e così hanno deciso di seguirlo e alla fine, dato il suo nervosismo, hanno proceduto ad un controllo di polizia.

A seguito di perquisizione personale il 17enne è stato trovato in possesso di 51,95 gr. di hashish, 1,59 gr. di cocaina, 200 euro, materiale di confezionamento e un bilancino di precisione, motivo per cui è stato dichiarato in stato di arresto.

Dopo l’arresto il minore è stato sottoposto a misura restrittiva in attesa della udienza di convalida del Giudice per le indagini preliminari.

Naturalmente, i provvedimenti adottati in fase investigativa e /o dibattimentale non implicano alcuna responsabilità dei soggetti sottoposti ad indagini ovvero imputati e che le informazioni sul procedimento penale in corso sono fornite nel rispetto dei diritti della persona indagata e della presunzione di innocenza.