A Casalabate per ‘ammirare’ le stelle cadenti con lo zaino pieno di marijuana: nei guai 18enne

La notte di San Lorenzo è costata “cara” a Ludovico Nicolì, 18enne di Trepuzzi, arrestato in flagranza con l’accusa di detenzione ai fini spaccio. È stato sorpreso dai Carabinieri della locale stazione, poco dopo le 3.00, con uno zaino pieno di marijuana. E un bilancino elettrico che probabilmente gli serviva a ‘pesare’ le dosi.

I fatti

Che il ragazzo non avesse raggiunto la marina di Casalabate solo per ammirare le stelle cadenti lo ha dimostrato quando ha ‘incrociato’ sulla sua strada gli uomini in divisa, impegnati a controllare il territorio. Già, perché alla vista dei militari, il 18enne ha tentato di disfarsi in tutta fretta di un involucro che stringeva tra le mani. Una reazione che lo ha tradito e che non è passata inosservata. La mossa, infatti, non è sfuggita ai Carabinieri che hanno immediatamente recuperato il “pacchettino”. Dentro c’erano circa 7 grammi di marijuana.

A quel punto, i militari hanno voluto andare più a fondo con una perquisizione più “accurata”, anche nello zaino che portava in spalla. Ed è spuntato fuori il resto. Dentro c’era una busta con circa 240 grammi della stessa sostanza e un bilancino elettronico.

Lo stupefacente e il bilancino sono stati sottoposti a sequestro. Il giovane, invece, è stato arrestato in flagranza di reato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio. E una volta concluse le formalità di rito, è stato riaccompagnato a casa, dove si trova ora ai domiciliari come disposto dall’Autorità Giudiziaria.