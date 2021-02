Sorpreso a scassinare un distributore automatico con un tubo in acciaio, 19enne albanese in carcere

Nelle prime ore della nottata appena trascorsa una pattuglia della sezione volanti della Questura di Lecce è stata chiamata intervenuta in Piazza De Sanctis per una segnalazione di rumori sospetti provenienti da un chiosco dove insistono alcuni distributori automatici di alimenti e bevande.

Una volta giunti sul posto, i poliziotti hanno sorpreso un 19enne albanese, Gani Hasani, già noto per i suoi precedenti penali, armeggiare su di un distributore con un tubo d’acciaio, nel tentativo di forzarlo. Operazione non portata a termine a causa dell’arrivo degli uomini di “Viale Otranto”.

Dalle verifiche effettuate all’interno, sono stati rinvenuti altri tubi in acciaio analoghi a quelli usati dal giovane albanese e, dei 4 distributori presenti, solo uno è risultato danneggiato, quello che stava forzando, destinato alla raccolta delle monete. L’operazione è stata ripresa dal sistema di videosorveglianza installato all’interno.

Dai successivi accertamenti è emerso, poi, che il 19enne, oltre ai precedenti penali era anche destinatario di un avviso orale emesso dal Questore della provincia di Lecce, Andrea Valentino, lo scorso 13 ottobre e inottemperante all’ordine di lasciare il territorio nazionale emesso il 14 novembre.

Il cittadino albanese è stato tratto in arresto per tentato furto aggravato e condotto presso la casa circondariale di “Borgo San Nicola” a Lecce, oltre a essere indagato per inottemperanza alla disposizione di lasciare il Paese.