Con la droga nello zaino, tenta la fuga in bici e investe gli agenti. Arrestato 20enne gambiano

Gli agenti della Sezione Volanti della Questura di Lecce hanno tratto in arresto, un cittadino gambiano, T.A., 20enne, accusato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.

I fatti

Nella mattinata di ieri, una pattuglia impegnata nei servizi di prevenzione, transitando per Corte dei Rodi, zona conosciuta per lo spaccio di droga, ha notato un gruppo di sette ragazzi di colore, tra i quali un gambiano già noto agli agenti.

Questi, alla vista della Polizia, avendo intuito che si sarebbe svolto un controllo, ha messo rapidamente lo zaino sulle spalle, è montato in sella a una mountain-bike e ha tentato di allontanarsi per sottrarsi alla verifica.

Gli uomini di “Viale Otranto”, hanno cercato di sbarrargli la strada per fermarlo ma, il ragazzo, pur di assicurarsi la fuga, non ha esitato a investirli con la bicicletta, cercando in tutti modi di divincolarsi anche dopo essere stato bloccato.

In queste fasi animate, il 20enne, ha cercato di consegnare lo zaino a uno dei suoi compagni, avvicinatisi, nel frattempo, per aiutarlo.

Provvidenziale, a questo punto, è stato l’arrivo di un’altra volante che ha consentito di bloccare lo straniero e di recuperare la borsa, all’interno del quale sono state rinvenute due buste di cellophane, per un peso complessivo di circa 70 grammi contenenti marijuana; alcune bustine, sempre in cellophane, per il confezionamento delle dosi da vendere e la somma di 90 euro in banconote di piccolo taglio.

Lo straniero, noto per fatti analoghi, è stato tratto in arresto e condotto presso la Casa Circondariale di “Borgo San Nicola” a Lecce a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.