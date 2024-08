Nasconde nell’armadio 400 gr. di hashish, scatta l’arresto per un 20enne

Continua senza sosta l’impegno dei Carabinieri di Lecce nella lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti. L’attenzione, sempre alta, degli uomini in divisa ha portato all’arresto, in flagranza di reato, di un giovane salentino di 20 anni che ora dovrà difendersi dall’accusa di detenzione ai fini di spaccio. I guai per il ragazzo sono cominciati quando i militari della Stazione di Spongano lo hanno fermato per un controllo. Già alla vista della Gazzella dell’Arma, il 20enne ha assunto un atteggiamento che ha insospettito i Carabinieri. Quel comportamento ha ‘catturato’ l’attenzione dei militari che hanno deciso di procedere a una perquisizione personale, poi estesa anche al domicilio.

All’interno dell’abitazione, nascosti nell’armadio della sua camera, sono stati rinvenuti circa 400 grammi di hashish. Insieme ai quattro panetti di sostanza stupefacente, i Carabinieri hanno trovato anche il materiale per il confezionamento delle dosi e bilancini di precisione.

Il valore di mercato della droga sequestrata, se immessa su mercato, si aggira intorno ai 4.000 euro. Una volta concluse le formalità di rito il 20nne, su disposizione del Pubblico Ministero, è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

Naturalmente, il procedimento penale è ancora in fase di indagini preliminari e che la persona arrestata, sebbene in flagranza di reato, è da considerarsi presunta innocente fino a sentenza definitiva.