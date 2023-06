Passeggia per le strade di Gallipoli, ma su di lui pende un mandato di arresto europeo. In manette 21enne bulgaro

Si aggirava tranquillamente tra le strade di Gallipoli, ma sfortuna ha voluto che venisse fermato dalla Polizia che, a seguito di un controllo, hanno scoperto che su di lui pendeva un mandato di arresto europeo e, per questo motivo, nei suoi confronti si sono aperte le porte del carcere.

Nel pomeriggio di ieri gli agenti del Commissariato della “Città Bella”, nel corso della consueta attività di controllo del territorio, hanno fermato un 21enne bulgaro che, a causa del suo atteggiamento, ha destato subito sospetti.

Il giovane, non aveva documenti con sé e le generalità dichiarate, a seguito delle verifiche, sono risultate false ma non solo.

Una volta scoperto il nome corretto, però, è emerso a suo carico, un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità del Paese di origine, per una serie di furti commessi in Bulgaria.

Per questo motivo, contattato l’ufficiale di polizia collaterale in Bulgaria e il pubblico ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce, gli agenti lo hanno arrestato e condotto presso il carcere di “Borgo San Nicola”, in attesa di essere consegnato alle autorità bulgare.