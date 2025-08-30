Nasconde nell’abitacolo dell’auto la marijuana, arrestato 22enne di Galatina

Lotta alle principali piazze di spaccio. Questo lo scenario operativo che ha visto operare ieri sera i Carabinieri della Stazione di Otranto impegnati in un’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. Sempre costante e capillare la presenza degli uomini dell’Arma nelle aree più sensibili del territorio salentino.

È stato questo il contesto in cui i militari hanno arrestato nella flagranza di reato un 22enne di Galatina, già noto, poiché ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante una verifica i militari hanno proceduto al controllo del giovane che da subito ha assunto un atteggiamento che ha particolarmente destato l’attenzione degli uomini della “Benemerira”, tanto da indurli ad approfondire i controlli.

Il giovane si trovava a bordo della propria autovettura, una piccola utilitaria, in orario notturno in una zona periferica della città idruntina quando, alla vista della “gazzella”, ha tentato di effettuare una manovra repentina nel tentativo di eludere i controlli. L’azione è risultata vana poiché i militari sono riusciti a bloccare immediatamente il giovane e deciso di procedere ad una perquisizione personale e veicolare.

A seguito delle operazioni, infatti, il 22enne è stato trovato in possesso di circa 35 grammi di marijuana, già suddivisa in dosi e quindi pronta per essere destinata ad una probabile attività illecita di spaccio. All’interno dell’abitacolo della vettura è stata rinvenuto anche un sacchetto in plastica contenente ulteriori 18 grammi circa della stessa sostanza. Il tutto è stato sottoposto a sequestro.

Al termine delle operazioni il 22enne è stato arrestato e, come disposto dal Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce che conduce le indagini, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

naturalmente il procedimento si trova nella fase preliminare e che eventuali colpevolezze in ordine al reato contestato dovranno essere accertate in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.