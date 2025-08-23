Trovato in possesso di Md, cocaina ed ecstasy. Arrestato 22enne di Melissano

Nella serata di ieri, gli agenti del Commissariato di Polizia di Stato di Gallipoli hanno proceduto al controllo di un ragazzo a piedi a Capilungo, Marina Di Alliste.

Durante il controllo dei documenti, il giovane, un 22enne di Melissano, ha palesato un immotivato stato di agitazione e riluttanza al controllo inserendo più volte le mani nelle tasche dei pantaloncini come se volesse trattenere o celare qualcosa all’interno.

Per l’atteggiamento assunto durante della verifica e alla luce dei precedenti di Polizia a suo carico emersi, i poliziotti hanno svolto un’ispezione personale che ha sortito esito positivo in quanto sono state rinvenute alcune dosi di cocaina e marijuana, così si è deciso di procedere a una perquisizione veicolare e domiciliare.

L’attività in oggetto ha permesso di trovare un bilancino di precisione, 20 dosi di Md (16.20 gr), due involucri in cellophane trasparente con all’interno “Funghi allucinogeni”, diverse dosi di cocaina (per un totale di 10.67 gr), una pastiglia di colore rosa, Ecstasy (0.29 gr) e del materiale utilizzato per il confezionamento delle sostanze.

Dopo aver informato il Pubblico Ministero di Turno presso la Procura della Repubblica di Lecce, il 22enne veniva posto agli arresti domiciliari per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.