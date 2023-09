Da Nociglia a Lecce con un panetto di hashish in auto. Arrestato 22enne

A tradirlo è stato l’atteggiamento insofferente alle domande dei poliziotti, così, al termine della perquisizione, per lui è scattato l’arresto

Nel pomeriggio di ieri, gli agenti della sezione volante della Questura di Lecce, durante i consueti servizi di controllo del territorio, hanno fermato due ragazzi che viaggiavano a bordo di un’autovettura mentre transitavano in Viale Gallipoli, S.C. 22enne di Nociglia insieme ad un suo compaesano diciottenne, entrambi già noti alle forze di polizia.

I due, al controllo sono risultati in evidente stato di disagio e alla domanda dei poliziotti sul motivo della loro presenza nel capoluogo hanno assunto un atteggiamento insofferente senza dare spiegazioni, cosa che ha insospettito gli uomini di “Viale Otranto”.

I due, quindi, sono stati accompagnati in Questura e sottoposti a perquisizione personale che ha dato esito negativo, mentre quella svolta sul veicolo ha permesso di rinvenire nel vano portaoggetti, nascosto tra due mascherine chirurgiche, un panetto di hashish del peso di gr. 94, mentre, tra i due sedili anteriori era ben occultato un borsello di tela, con all’interno una somma di denaro pari a 1.450 euro. Di tutto il materiale, posto sotto sequestro, se ne è assunto la proprietà S.C.

Espletate le formalità di rito, il 22enne è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio e, come disposto dal Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica, condotto presso la sua residenza in regime di arresti domiciliari.