Scoperto con la marijuana durante un controllo, arrestato 23enne di Cutrofiano

Nella nottata appena trascorsa, i Carabinieri del Norm della Compagnia di Lecce e della Stazione di Galatina hanno portato a termine due operazioni significative nel contrasto al traffico di sostanze stupefacenti.

Il primo arresto ha visto protagonista un uomo di 49 anni, disoccupato e conosciuto alle forze dell’ordine, sottoposto a sorveglianza speciale. Durante un controllo stradale, è stato sorpreso alla guida di un’autovettura in violazione degli obblighi imposti dalla misura di prevenzione personale a cui era soggetto. I militari, insospettiti, hanno compiuto un’ispezione approfondita del veicolo e rinvenuto tre involucri che contenevano complessivamente tre grammi di droga tra cocaina, eroina e hashish. Le sostanze stupefacenti sono state sequestrate e il 49enne è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari, come disposto dal Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica.

Sottoposto a Nel secondo intervento, gli uomini dell’Arma della Carabinieri di Galatina hanno arrestato un 23enne di Cutrofiano, durante un posto di controllo in pieno centro. Il giovane è stato trovato in possesso di circa 155 grammi di di marijuana, una somma di denaro contante di 1.280 euro, ritenuta verosimilmente provento di attività illecita, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle sostanze stupefacenti. Anche in questo caso, la droga è stata immediatamente sequestrata. Il 23enne è stato sottoposto a regime degli arresti domiciliari presso la propria abitazione.

Naturalmente, i procedimenti si trovano nella fase preliminare e che l’eventuale colpevolezza in ordine ai reati contestati, dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti