Piante di marijuana coltivate sul terrazzo di casa, 24enne di Galatina arrestato

Nelle prime ore della mattinata di ieri, gli agenti della sezione investigativa del Commissariato di Polizia di Stato di Galatina, hanno tratto in arresto D.M., un 24enne del luogo, per produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente tipo “marijuana”.

All’esito di una complessa attività d’indagine, gli investigatori hanno rinvenuto sul terrazzo della residenza del giovane, già noto alle Forze dell’Ordine, dieci piante “vive”, in vaso, di marijuana di varia altezza (da circa 170/175 centimetri circa 100/120 centimetri); all’interno di un frigo in disuso, sempre sulla stessa logia, sono state scoperte 2 grosse buste in cellophane trasparenti termosaldate, contenenti sostanza vegetale essiccata, risultata, poi, marijuana per un peso complessivo di circa 700 grammi; ancora, in un cassetto di un mobile della cucina, un altro involucro contenente circa 75 grammi di marijuana, un bilancino elettronico di precisione, perfettamente funzionate e un barattolo in vetro contenente circa 6 grammi della stessa droga.

L’uomo, assente al momento della perquisizione, ma rintracciato poco dopo si è assunto la totale responsabilità in ordine a quanto rinvenuto, scagionando la madre convivente.

D’intesa con il Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Lecce, il 24enne è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari nella propria residenza, mentre tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.