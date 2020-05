Si rifiuta di indossare la mascherina e aggredisce un agente. 24enne gambiano a “Borgo San Nicola”

Nella tarda mattinata di ieri, gli Agenti in servizio presso la Divisione Immigrazione della Questura hanno arrestato Ousman Boating, 24enne, cittadino gambiano senza fissa dimora, titolare di Permesso di Soggiorno per Motivi Umanitari, con precedenti penali a suo carico, in quanto si è reso responsabile dei reati di resistenza a Pubblico Ufficiale, minacce gravi a Pubblico Ufficiale e lesioni a Pubblico Ufficiale.

Il giovane si era presentato presso gli Uffici di Viale Oronzo Quarta con atteggiamento ostile, pretendendo di accedere nei locali nonostante il mancato uso dei dispositivi di protezione individuale necessari a contenere l’emergenza covid-19 e senza osservare le norme sul distanziamento sociale. A nulla sono valsi i ripetuti inviti degli agenti al rispetto delle regole.

Approfittando poi della cospicua presenza di altri cittadini stranieri, il 24enne è riuscito a introdursi nell’area attigua del front office e, incurante dei rinnovati inviti a far uso dei dispositivi, prima ha proferito frasi oltraggiose nei confronti dell’operatore di Polizia, per poi scagliarsi violentemente contro di lui, che nella circostanza, per ripararsi, ha riportato escoriazioni all’arto superiore destro, dolore e limitazione funzionale del rachide dorsale e della scapola destra, giudicati guaribili in 10 giorni.

Sul posto è stato richiesto l’intervento dei sanitari del 118 che, riscontrando la forte agitazione dell’uomo, gli hanno somministrato dei sedativi.

Ousman Boating è stato tratto in arresto e, come disposto dal Sostituto Procuratore Massimiliano Carducci, associato presso il carcere del capoluogo.