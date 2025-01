Nasconde addosso, in casa e nell’attività commerciale hashish e cocaina. Arrestato 24enne di Trepuzzi

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha arrestato un 24enne, residente a Trepuzzi, poiché si è reso responsabile del reato di detenzione finalizzata alla cessione a terzi di sostanza stupefacente e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Da un’attività informativa appresa in precedenza la Sezione Narcotici della Squadra Mobile di Lecce è venuta a conoscenza del fatto che un uomo, già noto alle forze di polizia, era dedito alla vendita di droga, in particolare cocaina e hashish, attività illecita messa in atto utilizzando come base logistica la propria abitazione e presumibilmente anche sul posto di lavoro, un’attività commerciale sita a Lecce.

Così i poliziotti hanno dato avvio ad un servizio di appostamento e osservazione grazie al quale, ieri mattina, intorno alle ore 9, hanno intercettato il giovane a bordo della propria autovettura che, dopo aver lasciato la casa, si è diretto verso Lecce a velocità particolarmente sostenuta.

Prima dell’ingresso nel capoluogo gli è stato il primo Alt da parte di un equipaggio di agenti ma l’indagato dapprima si è fermato e, successivamente, si è sottratto al controllo riprendendo la marcia e tentando la fuga che però si è subito conclusa.

Da un’immediata perquisizione personale sul posto gli uomini di “Viale Otranto” hanno trovato all’interno della giacca indossata un pezzo di tavoletta di hashish del peso di 35 gr., un involucro in cellophane di colore bianco con all’interno 6 birilli preconfezionati contenenti cocaina del peso di 2,60 gr., e un ulteriore birillo in cellophane di colore bianco contenente 0,25 gr. sempre di cocaina.

Nello stesso momento, il personale della Squadra Mobile, in appostamento nei pressi dell’attività commerciale del mercato rionale di Santa Rosa, ha proceduto alla perquisizione del locale con l’ausilio dell’unità cinofila della Polizia di Frontiera di Brindisi. Perquisizione che ha permesso di trovare due bilancini elettronici di precisione funzionanti di cui uno con il piatto di pesata intriso di sostanza resinosa di colore marrone, tipica dell’hashish, sottoposti a sequestro.

L’attività di ricerca è proseguita presso l’abitazione dell’indagato dove al secondo piano dello stesso stabile, le ricerche hanno esito positivo, poiché grazie al fiuto del cane poliziotto si è scoperto all’interno di un cassetto dentro una confezione di prodotti antizanzare, un involucro in cellophane trasparente contenente una pietra di cocaina per un peso complessivo lordo di 16 gr

Inoltre, all’interno dell’autovettura le unità cinofile hanno rinvenuto, un ulteriore involucro contenente mezzo grammo di cocaina.

Il 24 è stato arrestato e il Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, informato sui fatti, ha disposto di associare l’uomo presso la Casa Circondariale di Lecce, in attesa di convalida.

Si specifica che la sostanza stupefacente sequestrata è di complessivamente: 35 gr. di hashish e 19,35 gr. di cocaina.

Naturalmente, i provvedimenti adottati in fase investigativa e /o dibattimentale non implicano alcuna responsabilità dei soggetti sottoposti ad indagini ovvero imputati e che le informazioni sul procedimento penale in corso sono fornite nel rispetto dei diritti della persona indagata e della presunzione di innocenza.