Nascondeva nella sua autovettura hashish e marijuana, in manette 25enne di Giurdignano

Prosegue senza sosta l’attività dei militari dell’Arma dei Carabinieri allo scopo di reprimere e prevenire il reati in materia di sostanze stupefacenti.

Nella serata di ieri, a Otranto, il personale della Stazione Locale, nel corsi di un servizio specifico, hanno tratto in arresto in flagranza di reato Daniele Amerigo Barone, 25enne di Giurdignano che adesso dovrà difendersi dalle accuse di detenzione ai fini di spaccio.

Nello specifico il giovane, in seguito a una perquisizione veicolare e domiciliare, è stato trovato in possesso di: tre panetti di hashish, per un peso complessivo di 206 gr.; un involucro contenente 1,1 gr. di marijuana; un bilancino di precisione e materiale per confezionamento dosi.

I militari hanno sottoposto il tutto a sequestro e i reperti, sono stati assunti in carico e custoditi, in attesa essere versati presso ufficio corpi reato.

Il 25enne, al termine delle formalità di rito, è stato condotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari.