Picchia la ex e poi si dà alla fuga, ma viene trovato dai Carabinieri. 25enne rumeno in carcere

Ha prima picchiato la ex e poi si è dato alla fuga, ma sfortunatamente per lui, non è riuscito a farla franca e dopo una breve indagine, i Carabinieri lo hanno rintracciato e per lui si sono aperte le porte del carcere.

Nella nottata appena trascorsa, a Nardò, i militari della Stazione locale hanno eseguito un fermo di Polizia Giudiziaria nei confronti di C.A., 25enne di nazionalità rumena.

Nello specifico l’uomo, per futili motivi ha picchiato l’ex compagna per poi dileguarsi. Gli uomini della “Benemerita”, intervenuti su richiesta dei vicini, hanno rintracciato il 25enne nella notte e fermato.

Al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso la casa circondariale di “Borgo San Nicola” a Lecce.

Chiuso un bar a Melissano

A Melissano, invece, I militari della Stazione locale, hanno eseguito un provvedimento di chiusura di un esercizio commerciale per 15 giorni ai sensi dell’art. 100 del Tulps, emesso dal Questore di Lecce,

Il bar, di proprietà di una donna residente nel comune del Sud Salento, era frequentato da persone pienamente inserite in contesti di criminalità organizzata e da altre resesi responsabili di gravissimi reati, così come accertato dai Carabinieri.