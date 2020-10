Nascondeva 1.600 grammi di marijuana in casa, in manette 27enne a Trepuzzi

Prosegue senza sosta l’impegno dei Carabinieri del Comando provinciale di Lecce nel prevenire, contrastare e reprimere i reati in materia di sostanze stupefacenti, attività queste che hanno portato all’arresto di due persone.

A Trepuzzi, i militari della stazione locale in collaborazione con i colleghi dell’Unità Cinofila di Modugno, hanno tratto in arresto Alessio Serrati’, 27enne.

Gli uomini della “Benemerita”, nel corso di un servizio mirato teso a contrastare il fenomeno degli stupefacenti, al termine di una perquisizione locale hanno rinvenuto nella sua disponibilità, 1.605 grammi di marjuana, 35 grammi di hashish, 11 grammi di cocaina, suddivisi in dosi, 2 bilancini precisione e materiale per il confezionamento.

L’arrestato, a conclusione delle formalità di rito, è stato accompagnato presso la propria abitazione agli arresti domiciliari come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

Un arresto anche a Cavallino

Nella giornata di ieri, a Cavallino i Carabinieri del Nor – Sezione Operativa della Compagnia di Lecce a conclusione di un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di stupefacenti, hanno tratto in arresto Enrico Gallucci, 40enne ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo, in seguito a una perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di 18 grammi di eroina suddivida in vari involucri di cellophane, un bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento delle dosi.

Al termine delle formalità di rito Gallucci è stato tradotto presso la casa circondariale di “Borgo San Nicola” a Lecce, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.