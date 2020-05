Condannato nell’inchiesta “Short Message”, viene scoperto con marijuana e cocaina. In manette 27enne di Tricase

Nella serata di ieri i Carabinieri della Stazione di Specchia, a conclusione di una attività di polizia finalizzata alla repressione reati in materia di stupefacenti, hanno tratto in arresto nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio, Nadir Frisullo, 27enne nato a Poggiardo, residente a Tricase, ma domiciliato ad Andrano, già condannato su patteggiamento nell’aprile 2019 ad 1 anno e 6 mesi di reclusione (pena sospesa) e 6.000 euro di multa, nell’ambito dell’inchiesta scaturita dall’indagine denominata “Short Message” condotta dalla Stazione di Specchia.

Nello specifico l’uomo, in quanto sospettato di essere implicato in un’attività di spaccio, mentre si trovava alla guida di un’autovettura, Renault Clio, è stato fermato dai militari e, a seguito della perquisizione personale e del mezzo è stato trovato in possesso di 55 grammi di marijuana; 35 grammi di cocaina suddivisa in 6 dosi.

Il controllo è stato esteso presso il domicilio del 27enne ad Andrano e presso la seconda casa a Tricase, dove gli uomini della “Benemerita”, hanno trovato 10 grammi di marijuana e un bilancino di precisione ad Andrano e 170 grammi di marijuana e materiale per il confezionamento a Tricase.

La sostanza stupefacente, il materiale e lo smartphone personale, comprensivo di sim card sono stati posti sotto sequestro.

Il 27enne, al termine delle formalità di rito è stato tradotto presso la casa circondariale di “Borgo San Nicola” a Lecce.