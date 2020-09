“Pizzicato” in giro di notte per le strade del paese, con una carabina: 28enne finisce in carcere

“Pizzicato” in giro di notte con una carabina e per un giovane scattano le manette. A.P. 28enne di Tricase è stato arrestato e condotto in carcere, come disposto dal sostituto procuratore Maria Consolata Moschettini.

Domattina si svolgerà l’udienza di convalida dell’arresto, dinanzi al gip Michele Toriello. A.P. è assistito dall’avvocato Luigi Piccinni e potrà fornire la propria versione dei fatti dinanzi al giudice o avvalersi della facoltà di non rispondere.

Risponde dell’accusa di porto e detenzione abusiva di armi.

I fatti risalgono alla notte appena trascorsa. Intorno alle 3, per le strade di Specchia, alcuni militari in borghese della locale stazione hanno notato dei movimenti sospetti da parte di un giovane e si sono avvicinati a lui. A.P. ha provato a sbarazzarsi di un’arma che aveva con sé ed è scappato via. I militari hanno però recuperato ben presto una carabina calibro 22. In seguito, si è svolta una perquisizione nell’abitazione del giovane nella vicina Tricase che però ha dato esito negativo.