Due bombole di gas gli costano il Carcere, arrestato 29enne sorpreso in un’abitazione

Sorpreso mentre cercava di rubare due bombole di gas dal deposito di un’abitazione nel centro di Casarano, finisce nei guai. Per un 29enne, colto con le mani nel sacco dai Carabinieri della stazione di Ruffano, è scattato l’arresto in flagranza di reato. Non solo, una volta concluse le formalità di rito, per lui si sono aperte le porte del Carcere di Lecce.

Andiamo con ordine. L’orologio aveva da poco segnato 21.30, quando il ragazzo è stato pizzicato dagli uomini in divisa mentre cercava di “caricare” due bombole di gas, asportate dal deposito dell’abitazione di un 56enne, dove si era intrufolato, forzando il portone di ingresso con un arnese da scasso, poi sottoposto a sequestro. Aveva guadagnato così la strada verso il suo obiettivo, le bombole di gas. Qualcosa, come detto, è andato storto se alla fine si è ritrovato faccia a faccia con i militari

La “refurtiva” è stata restituita al padrone di casa. L’arrestato, invece, è stato accompagnato a “Borgo San Nicola”, come disposto dall’Autorità Giudiziaria, informata dell’accaduto.