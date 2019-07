Sotto l’effetto di alcool e droga picchia la moglie e prende a morsi gli agenti, in manette 29enne di Lecce

Nelle prime ore della nottata di ieri, gli agenti della Sezione Volanti sono intervenuti in un appartamento sito nel centro di Lecce, dove era stata segnalata una violenta lite in atto.

L’arrivo sul luogo della segnalazione

Una volta sul posto, i poliziotti, si sono trovati di fronte a un uomo piuttosto agitato che li ha invitati ad andare via, sostenendo di aver avuto poco prima una lite con la propria moglie, ma che si fosse trattato di questioni personali per le quali non occorreva un intervento.

Gli agenti, tuttavia, nonostante il consiglio, si sono trattenuti chiedendo di vedere comunque la compagna. A quel punto, il marito, un 29enne leccese, ha inizato a inveire contro gli uomini della Questura, con insulti e minacce e, solo dopo le loro insistenze, li ha accompagnati in un appartamento dello stesso condominio dove la donna si era rifugiata.

Moglie proprietario di casa feriti

Entrati in casa, gli agenti hanno avuto modo di constatare che il proprietario di casa aveva il viso tumefatto, pieno di lividi ed escoriazioni, mentre la moglie del 29enne in questione, presentava una ferita lacero contusa, sanguinante, sull’arcata sopraccigliare.

L’aggressione nei confronti degli agenti

Nonostante l’evidenza dei fatti, l’indagato ha continuato a chiedere agli operatori della Volante di uscire, perchè si trattava di questioni personali. Poi, alzando i toni, li ha minacciati, sostenendo di non aver paura della Polizia e, nonostante un agente si fosse frapposto tra lui e la moglie, lo ha spintonato per raggiungerla. A quel punto ne è scaturita una colluttazione a seguito della quale, il fermato si è scagliato contro gli agenti con calci, pugni e morsi, i quali sono riusciti con molta fatica a condurlo in Questura.

È stato, poi, richiesto l’intervento del personale sanitario che una volta giunto gli ha somministrato un tranquillante, dopo aver constato che il 29enne aveva assunto sostanze alcoliche e stupefacenti.

Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato tratto in arresto per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, danneggiamento, violazione di domicilio, oltraggio, violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale e condotto presso la casa circondariale di “Borgo San Nicola” a Lecce.

Un altro arresto

Sempre nella giornata di ieri, gli agenti della Sezione Volanti hanno tratto in arresto un 19enne anch’egli per maltrattamenti in famiglia nei confronti della madre, che già in passato aveva dovuto chiedere l’intervento delle Forze dell’ordine a seguito di atti di violenza perpetrati dal figlio nei suoi confronti.