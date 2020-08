Trovato in auto con più di un chilo di marijuana, 30enne finisce in Carcere

Quando gli uomini in divisa lo hanno sorpreso con un chilo di marijuana in auto, per un 30enne di Casarano, P.C. le sue iniziali, sono cominciati i guai. Il giovane, una volta concluse le formalità di rito, è stato accompagnato a Borgo San Nicola, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria, informata nell’accaduto.

È iniziato tutto nel cuore della notte, quando i Carabinieri del Nor lo hanno ‘sorpreso’ con due involucri nascosti in auto. Contenevano più di un chilo di marijuana, 1,05kg per la precisione. A quel punto gli uomini dell’Arma hanno voluto vederci chiaro, controllando anche l’abitazione.

La perquisizione domiciliare ha consentito ai militari di rinvenire: un involucro contenente 7 grammi di cocaina; un bilancino di precisione; 190 euro in contanti e tutto il materiale necessario per il confezionamento dello stupefacente. Tutto sottoposto a sequestro. Il 30enne è stato così arrestato e una volta concluse le formalità di rito è stato tradotto presso la casa circondariale di Lecce, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria.